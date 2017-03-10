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13:52 (мск), источник: РИА Новости

В Бахрейне пропала российская модель

МАНАМА, 10 мар — РИА Новости. Посольство России в Бахрейне выясняет обстоятельства пропажи россиянки Марии Сазоновой, рассказал РИА Новости по телефону посол в Манаме Вагиф Гараев.

«Обстоятельства, связанные с пропажей девушки, уточняем», — сказал российский посол.

По словам российского консула в Манаме Федора Ефремова, поиски осложняются тем, что у дипведомства нет информации, прилетала ли Сазонова в Бахрейн и находится ли сейчас здесь. Ее родственники не обращались в МИД с заявлением о ее пропаже, что необходимо для юридического обоснования поисков в стране.

Ранее СМИ сообщили, что 21-летняя модель из Екатеринбурга уехала на заработки в Бахрейн и неделю не выходит на связь. Заявление в полицию подала мать девушки. Она рассказала, что девушка устроилась на работу барменом в клуб, а связь с родными не поддерживает с 4 марта.

В главном управлении МВД по Свердловской области заявили, что сейчас проводят проверку и намерены в ближайшее время передать материалы в Интерпол.

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