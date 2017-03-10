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11:00 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Ильдар Дадин задержан на пикете в Москве

Оппозиционный активист Ильдар Дадин задержан во время пикета у здания министерства юстиции России. Полицейские увезли Дадина после того, как он отказался предъявить им документы, сославшись на нормы конституции, сообщает корреспондент Би-би-си с места событий.

Источник: AFP 2017

При этом в момент задержания, по словам Дадина, он в акции уже не участвовал и плакат не держал. На пикете его к этому моменту уже сменил правозащитник Лев Пономарев. Последний довел до конца свою часть акции, а затем поехал в отделение, куда увезли Дадина.

Дадин и правозащитник Лев Пономарев, сменяя друг друга, проводили одиночный пикет с требованием отставки главы управления ФСИН по Карелии Александра Тереха.

Дадин был первым осужденным по статье о нарушении правил проведения массовых мероприятий. В 2015 году он был приговорен к трем годам лишения свободы. В феврале этого года Верховный суд России отменил приговор, и Дадин вышел на свободу.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
4
Сергей Саморуков
У нас требования своих прав согласно Конституции является самым злостным нарушением . Давно пора выпустить сборник Понятий для россиян . Честнее будет .
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Сергей Саморуков
Пора этот текст править ."Украл , распилил ..повышение .Украл , распилил ...повышение.."
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Новый день
"Украл, выпил - в тюрьму... украл, выпил - в тюрьму..."
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