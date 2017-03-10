Ильдар Дадин задержан на пикете в Москве

При этом в момент задержания, по словам Дадина, он в акции уже не участвовал и плакат не держал. На пикете его к этому моменту уже сменил правозащитник Лев Пономарев. Последний довел до конца свою часть акции, а затем поехал в отделение, куда увезли Дадина.

Дадин и правозащитник Лев Пономарев, сменяя друг друга, проводили одиночный пикет с требованием отставки главы управления ФСИН по Карелии Александра Тереха.

Дадин был первым осужденным по статье о нарушении правил проведения массовых мероприятий. В 2015 году он был приговорен к трем годам лишения свободы. В феврале этого года Верховный суд России отменил приговор, и Дадин вышел на свободу.