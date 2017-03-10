В Омском районе потерялись две несовершеннолетние девочки
На розыск жительниц села Надеждино ориентирован весь личный состав.
На розыск жительниц села Надеждино ориентирован весь личный состав.
9 марта около полуночи в дежурную часть ОМВД России по Омскому району обратилась жительница с. Надеждино с заявлением о розыске опекаемых несовершеннолетних.
Как сообщает сайт УМВД России по Омской области, предварительно установлено, что 15-летняя Ангелина Сосунова и 16-летняя Екатерина Гридасова ушли из дома 9 марта около 21.20 часов и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.
Приметы Ангелины: на вид 16−17 лет, рост 160−165 см, среднего телосложения, волосы темные до плеч, лицо овальное смуглое, глаза карие, губы тонкие, нос прямой. Была одета в
Приметы Екатерины: на вид 17−18 лет, рост 160−165 см., среднего телосложения, волосы
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