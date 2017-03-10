В Омском районе потерялись две несовершеннолетние девочки

9 марта около полуночи в дежурную часть ОМВД России по Омскому району обратилась жительница с. Надеждино с заявлением о розыске опекаемых несовершеннолетних.

Как сообщает сайт УМВД России по Омской области, предварительно установлено, что 15-летняя Ангелина Сосунова и 16-летняя Екатерина Гридасова ушли из дома 9 марта около 21.20 часов и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Приметы Ангелины: на вид 16−17 лет, рост 160−165 см, среднего телосложения, волосы темные до плеч, лицо овальное смуглое, глаза карие, губы тонкие, нос прямой. Была одета в светло-коричневую куртку, белые сапоги, при себе имела спортивный рюкзак черного цвета с красными полосками и красными буквами.

Приметы Екатерины: на вид 17−18 лет, рост 160−165 см., среднего телосложения, волосы светло-русые ниже плеч, серые глаза. Была одета в темно-синюю куртку с опушкой из искусственного меха, шапку вязаную светло-коричневого цвета с большим помпоном из меха, на ногах сапоги черные на каблуке.