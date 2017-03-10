Пострадавшие при взрыве газа на Даниловского в Хабаровске добились компенсации морального вреда

Краевой суд обязал компанию «Газпром газораспределение Дальний Восток» выплатить компенсацию морального вреда пострадавшим при взрыве газа на улице Даниловского в Хабаровске, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что взрыв произошел весной 2014 года. В результате инцидента шесть квартир оказались разрушены. Жертвами происшествия стали две хабаровчанки. В числе погибших — пенсионерка, которая приехала к дочери понянчить внука, и 18-летняя девушка.

Виновными по делу признали троих бывших сотрудников компании «Хабаровсккрайгаз» (в 2015 году переименована в «Газпром газораспределение Дальний Восток»). Наибольший срок получил диспетчер: он был приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима.

Пострадавшим по решению районного суда была назначена компенсация за утрату имущества. Накануне краевой суд изменил решение суда предыдущей инстанции, удовлетворив еще и иск о компенсации морального вреда. Деньги обязан выплатить владелец газового оборудования.

«По предыдущему приговору пострадавшим было отказано в возмещении морального вреда, однако краевой суд признал право на возмещение. Компенсация присуждена 14 заявителям. Средства будут взысканы с “Газпром газораспределение Дальний Восток”», — сообщили в Хабаровском краевом суде.

Общая сумма компенсации составила 2 млн 475 тысяч рублей. Известно, что один из пострадавших получит 1 млн 600 тысяч, еще один — 200 тысяч, большинству же присудили по 50 тысяч рублей.