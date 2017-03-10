Пострадавшие при взрыве газа на Даниловского в Хабаровске добились компенсации морального вреда
Ранее решение суда предусматривало взыскание только материального ущерба.
Ранее решение суда предусматривало взыскание только материального ущерба.
Краевой суд обязал компанию «Газпром газораспределение Дальний Восток» выплатить компенсацию морального вреда пострадавшим при взрыве газа на улице Даниловского в Хабаровске, сообщает портал «Губерния».
Напомним, что взрыв произошел весной 2014 года. В результате инцидента шесть квартир оказались разрушены. Жертвами происшествия стали две хабаровчанки. В числе погибших — пенсионерка, которая приехала к дочери понянчить внука, и 18-летняя девушка.
Виновными по делу признали троих бывших сотрудников компании «Хабаровсккрайгаз» (в 2015 году переименована в «Газпром газораспределение Дальний Восток»). Наибольший срок получил диспетчер: он был приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима.
Пострадавшим по решению районного суда была назначена компенсация за утрату имущества. Накануне краевой суд изменил решение суда предыдущей инстанции, удовлетворив еще и иск о компенсации морального вреда. Деньги обязан выплатить владелец газового оборудования.
«По предыдущему приговору пострадавшим было отказано в возмещении морального вреда, однако краевой суд признал право на возмещение. Компенсация присуждена 14 заявителям. Средства будут взысканы с “Газпром газораспределение Дальний Восток”», — сообщили в Хабаровском краевом суде.
Общая сумма компенсации составила 2 млн 475 тысяч рублей. Известно, что один из пострадавших получит 1 млн 600 тысяч, еще один — 200 тысяч, большинству же присудили по 50 тысяч рублей.