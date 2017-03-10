Молодой лыжник заблудился в лесу возле биатлонного комплекса Новосибирска, сообщают спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».

В 11 утра 10 марта спасатели МАСС получили информацию, что 27-летний лыжник-любитель потерялся в лесу возле биатлонного комплекса, находящегося в Дзержинском районе. .

После этого мужчина позвонил на телефон 112 и неправильно сообщил свой номер телефона. «Он не смог адекватно объяснить, что произошло и где находиться, и пропал со связи, все попытки спасателей дозвониться позже не увенчались успехом», — поделились спасатели.

На место выехал экипаж спасателей, который совместно с сотрудниками комплекса и полицией, приступили к поисково-спасательной работе.

Через 1,5 часа по следам на снегу спасателям удалось найти молодого человека, который брел уже по садовому обществу в 3 километрах от комплекса со сломанной лыжей.

Мужчине не понадобилась медицинская помощь, он был передан сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.