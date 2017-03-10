Осужден челябинец, пытавшийся угнать машину скорой помощи

Суржиков признан виновным в покушении на неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Инцидент произошел в ночь на 17 сентября 2016 года. Суржиков, находясь у входа в приемный покой лечебного учреждения, заметил автомобиль скорой помощи. Челябинец решил его угнать. Через приоткрытое стекло он пробрался внутрь, однако не смог соединить провода зажигания.

«В ходе судебного разбирательства подсудимый признал предъявленное ему обвинение в полном объеме и заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, без проведения судебного разбирательства», — сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант суда Мария Кетова.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.