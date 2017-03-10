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12:29 (мск), источник: Uralpress.ru

Осужден челябинец, пытавшийся угнать машину скорой помощи

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор местному жителю Виктору Суржикову, пытавшемуся угнать машину скорой помощи. Угонщику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев в колонии общего режима.

Суржиков признан виновным в покушении на неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Инцидент произошел в ночь на 17 сентября 2016 года. Суржиков, находясь у входа в приемный покой лечебного учреждения, заметил автомобиль скорой помощи. Челябинец решил его угнать. Через приоткрытое стекло он пробрался внутрь, однако не смог соединить провода зажигания.

«В ходе судебного разбирательства подсудимый признал предъявленное ему обвинение в полном объеме и заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, без проведения судебного разбирательства», — сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант суда Мария Кетова.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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