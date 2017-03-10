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11:47 (мск), источник: Uralpress.ru

Главврач из Коркино пойдет под суд за взятку от ЧОПа

Главврач из Коркино (Челябинская область) пойдет под суд за взятку от частного охранного предприятия, полученную четыре года назад. Ростислав Велигоши обвиняется по статье «Получение взятки должностным лицом».

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в прокуратуре Челябинской области, преступление произошло в 2013 году. По версии следствия, главврач в нарушение федерального законодательства, предусматривающего порядок заключения контрактов на оказание услуг у единственного поставщика, заключил с частным охранным предприятием контракт на оказание ЦГБ охранных услуг с целью получения ежемесячного вознаграждения в виде взятки.

В итоге Велигоши получил от ЧОПа 65 тысяч рублей.

В ходе следствия наложен арест на автомобиль «Мерседес» стоимостью один миллион рублей, принадлежащий обвиняемому.

Уголовное дело передано в суд.

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