Главврач из Коркино пойдет под суд за взятку от ЧОПа

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в прокуратуре Челябинской области, преступление произошло в 2013 году. По версии следствия, главврач в нарушение федерального законодательства, предусматривающего порядок заключения контрактов на оказание услуг у единственного поставщика, заключил с частным охранным предприятием контракт на оказание ЦГБ охранных услуг с целью получения ежемесячного вознаграждения в виде взятки.

В итоге Велигоши получил от ЧОПа 65 тысяч рублей.

В ходе следствия наложен арест на автомобиль «Мерседес» стоимостью один миллион рублей, принадлежащий обвиняемому.

Уголовное дело передано в суд.