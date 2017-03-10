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15:50 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Кущевском районе 15-летняя девушка пыталась спрыгнуть с крыши пятиэтажки

В Кущевском районе прокуратура организовала проверку по факту попытки суицида 15-летней девушки. Она пыталась спрыгнуть с крыши заброшенного пятиэтажного дома.

Было установлено, что девушку добавили в одну из «групп смерти», где куратор выдавал подростку различные задания, последним из которых являлось сведение счетов с жизнью.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, ход проведения которой поставлен прокуратурой района на контроль. Будет дана оценка полноты принимаемых общеобразовательным учреждением и иными уполномоченными органами мер по профилактике суицидов среди учащихся, приняты меры к установлению лиц, распространяющих указанную информацию, и ограничению к ней доступа, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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