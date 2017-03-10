Четверых волгоградцев госпитализировали после отравления газом

По предварительным данным, глава семейства помыл газовую колонку, а затем собрал ее и включил. Но мужчина не заметил, что гофрированная трубка отошла от вентиляционного канала, и газ стал поступать в помещение.

Почувствовав себя плохо, жильцы сразу же вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Сейчас супружеская пара и двое их детей находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает.

Все обстоятельства инцидента проверяют следователи.