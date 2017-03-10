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11:44 (мск), источник: Sputnik.by

УВД: сбежавших от родителей трех витебских подростков пока не нашли

Основной версией произошедшего милиция называет конфликтную ситуацию в многодетной благополучной семье.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Милиция продолжает поиски трех витебских подростков, которые несколько дней назад ушли из дома, сообщили Sputnik в УВД Витебской области.

Информация о том, что два брата 18 и 16 лет и 15-летняя сестра ушли из дома, оставив записку, появилась во вторник 7 марта.

«Пока что их не нашли, поиски продолжаются», — сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

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По ее словам, основной версией пропажи подростков является ссора с родителями.

«Есть основания полагать, что они готовились сбежать из дома. Взяли с собой паспорта, оставили телефоны, у них с собой есть достаточно большая сумма денег», — сказала собеседник агентства.

Она также отметила, что семья подростков благополучная, состоятельная, именно отец написал заявление в милицию о том, что трое его детей ушли из дома.

По информации Шкуратовой, уголовное дело по факту исчезновения витебских подростков пока еще не возбуждено, проводятся активные поисковые мероприятия.

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