В Красноярском крае чиновник попался на получении крупной взятки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения взяток чиновником директором муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным казенным имуществом» администрации поселка Курагино.

По версии следствия, чиновник в период с августа по декабрь 2016 года получил взятки от пятерых человек и обещал посодействовать при оформлении земельных участков. Взятки, около 1 миллион 300 тысяч, рублей передавались чиновнику за осуществление регистрации объекта самовольного строительства, получение преимущественного права аренды земельного участка, за осуществление процедуры сдачи в эксплуатацию торгового центра.

Дело пока ещё расследуется, назначены почерковедческая и документальная экспертизы. уголовного дела продолжается.