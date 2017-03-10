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12:07 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае чиновник попался на получении крупной взятки

За вознаграждение он узаконивал самовольные постройки, сдавал в аренду муниципальные земли.

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения взяток чиновником директором муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным казенным имуществом» администрации поселка Курагино.

По версии следствия, чиновник в период с августа по декабрь 2016 года получил взятки от пятерых человек и обещал посодействовать при оформлении земельных участков. Взятки, около 1 миллион 300 тысяч, рублей передавались чиновнику за осуществление регистрации объекта самовольного строительства, получение преимущественного права аренды земельного участка, за осуществление процедуры сдачи в эксплуатацию торгового центра.

Дело пока ещё расследуется, назначены почерковедческая и документальная экспертизы. уголовного дела продолжается.

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