В Светловском округе столкнулись «Ауди» и «Форд»: трое пострадавших

ДТП зафиксировано в 8:35 на 13-м километре дороги Чкаловск — Люблино — Взморье.

По сведениям полиции, 23-летний молодой человек за рулём «Ауди 80» на левостороннем закруглении дороги выехал на встречную полосу и врезался в «Форд» под управлением 41-летнего мужчины. В результате аварии владельца первого транспортного средства с травмами доставили в больницу. Водитель и пассажир «Форда» получили телесные повреждения. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ещё одна авария произошла в Балтийском округе. Около 9:00 на 58-м километре дороги Зеленоградск — Приморск 46-летний мужчина за рулём «МАНа» не справился с управлением на левостороннем закруглении дороги, и грузовик опрокинулся на обочину. Водитель получил телесные повреждения.