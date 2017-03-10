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12:19 (мск), источник: Калининград.Ru

В Светловском округе столкнулись «Ауди» и «Форд»: трое пострадавших

В четверг, 9 марта, в Светловском округе произошла авария, в которой пострадали три человека.

Источник: Калининград.Ru

ДТП зафиксировано в 8:35 на 13-м километре дороги Чкаловск — Люблино — Взморье.

По сведениям полиции, 23-летний молодой человек за рулём «Ауди 80» на левостороннем закруглении дороги выехал на встречную полосу и врезался в «Форд» под управлением 41-летнего мужчины. В результате аварии владельца первого транспортного средства с травмами доставили в больницу. Водитель и пассажир «Форда» получили телесные повреждения. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ещё одна авария произошла в Балтийском округе. Около 9:00 на 58-м километре дороги Зеленоградск — Приморск 46-летний мужчина за рулём «МАНа» не справился с управлением на левостороннем закруглении дороги, и грузовик опрокинулся на обочину. Водитель получил телесные повреждения.

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