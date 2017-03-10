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12:06 (мск), источник: Kazinform

Отдел ЖКХ Темиртау наказали за перелом ноги девочки

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Жительница Темиртау взыскала с ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» акимата компенсацию морального вреда и материального ущерба за открытый двойной перелом ноги ее 9-летней дочери, который она получила на детской горке, передает МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Проанализировав показания ответчика, свидетелей, исследовав материалы дела, суд постановил: взыскать с ГУ “Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции” акимата Темиртау в пользу Функ Александры Владимировны компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч тенге, материального — в размере 61 тысячи 202 тенге», — огласила решение судья Темиртауского городского суда Эльмира Ебенбаева.

Учитывая, что ответчик не признал вину, решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции Карагандинского областного суда. Юристы отдела ЖКХ заявили в суде, что ответственность за горку должен нести спорткомплекс, возле которого была установлена детская горка. Но представители спортивного объекта и подрядная фирма «Металлургжилстройсервис», установившая детскую горку, доказали суду, что не обязаны были следить за безопасностью детской установки. Поскольку установка стоит на балансе отдела ЖКХ акимата, суд признал госорган надлежащим ответчиком.

Ранее сообщалось, что 9-летняя Соня 27 сентября прошлого года скатилась с детской горки на игровой площадке. Однако горка была частично демонтирована хулиганами. Ребенок скатился и упал с высоты полутора метров на железные крепления, оставшиеся после демонтажа части горки. Девочка получила перелом ноги в двух местах. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, однако вскоре производство было приостановлено из-за невозможности установления виновного.

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