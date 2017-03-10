Отдел ЖКХ Темиртау наказали за перелом ноги девочки

«Проанализировав показания ответчика, свидетелей, исследовав материалы дела, суд постановил: взыскать с ГУ “Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции” акимата Темиртау в пользу Функ Александры Владимировны компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч тенге, материального — в размере 61 тысячи 202 тенге», — огласила решение судья Темиртауского городского суда Эльмира Ебенбаева.

Учитывая, что ответчик не признал вину, решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции Карагандинского областного суда. Юристы отдела ЖКХ заявили в суде, что ответственность за горку должен нести спорткомплекс, возле которого была установлена детская горка. Но представители спортивного объекта и подрядная фирма «Металлургжилстройсервис», установившая детскую горку, доказали суду, что не обязаны были следить за безопасностью детской установки. Поскольку установка стоит на балансе отдела ЖКХ акимата, суд признал госорган надлежащим ответчиком.