Отдел ЖКХ Темиртау наказали за перелом ноги девочки
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Жительница Темиртау взыскала с ГУ «Отдел
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Жительница Темиртау взыскала с ГУ «Отдел
«Проанализировав показания ответчика, свидетелей, исследовав материалы дела, суд постановил: взыскать с ГУ “Отдел
Учитывая, что ответчик не признал вину, решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции Карагандинского областного суда. Юристы отдела ЖКХ заявили в суде, что ответственность за горку должен нести спорткомплекс, возле которого была установлена детская горка. Но представители спортивного объекта и подрядная фирма «Металлургжилстройсервис», установившая детскую горку, доказали суду, что не обязаны были следить за безопасностью детской установки. Поскольку установка стоит на балансе отдела ЖКХ акимата, суд признал госорган надлежащим ответчиком.
Ранее сообщалось, что 9-летняя Соня 27 сентября прошлого года скатилась с детской горки на игровой площадке. Однако горка была частично демонтирована хулиганами. Ребенок скатился и упал с высоты полутора метров на железные крепления, оставшиеся после демонтажа части горки. Девочка получила перелом ноги в двух местах. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, однако вскоре производство было приостановлено