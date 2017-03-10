Четверо граждан РФ были на борту разбившегося близ Стамбула вертолета

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — Среди пятерых погибших в результате крушения вертолета близ Стамбула, было четверо граждан РФ, сообщает Hurriyet со ссылкой на агентство «Доган».

На борту находилось семь человек, включая двух пилотов, четырех иностранцев и одного гражданина Турции. Предположительно, среди россиян было двое мужчин и две женщины.

Глава администрации Бююкчекмедже уточнил, что вертолет принадлежал промышленному холдингу «Эджзаджибаши» (Eczacıbaşı).

Турецкие СМИ со ссылкой на источники сообщают, что на борту вертолета находился гендиректор Eczacıbaşı Vitra Russia Салим Озем (Salim Özen).