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12:39 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области полицейские изъяли 250 килограмма наркотиков

253 килограмма наркотических средств и психотропных веществ изъяли правоохранители из незаконного оборота на территории Нижегородской области в 2016 году.

Об этом журналистам сообщил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области Сергей Земсков.

Большая часть из общего количества наркотических средств составляют опиаты, также 13 килограммов — канабис и более 20 кг — синтетические наркотики.

Кроме того, за прошедший год в результате работы полицейские выявили несколько нарколабораторий, действующих на территории Нижегородской области и изъяли из оборота наркотические вещества местного производства.

Также на территории региона в 2016 году зарегистрировано более 4 тысяч преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 1538 связаны с незаконным приобретением и хранением наркотических средств и психотропных веществ. Основной проблемой правоохранителей сейчас также как и в 2016 году является бесконтактный способ продажи наркотиков, когда реализация запрещенной продукции происходит через интернет.

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