Основной фигурант дела о фанатах-хулиганах приговорен к 10 годам

Задержали группу молодых людей летом 2016 года, после того как они в Минске в районе улицы Ангарской на автомашинах блокировали движение троллейбуса, разбили в нем стекла, а в салоне распылили слезоточивый газ. Дело суд рассматривал с начала февраля текущего года.

Пятерым молодым людям было предъявлено обвинение по ст. 339 УК (хулиганство), основному фигуранту — Воловику — по ч. 2 ст. 193 (организация либо руководство объединением, посягающим на личность и права граждан), еще один фигурант также обвинялся в хранении и распространении наркотиков.