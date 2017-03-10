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12:41 (мск), источник: Sputnik.by

Основной фигурант дела о фанатах-хулиганах приговорен к 10 годам

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Суд Первомайского района Минска огласил приговор по делу о футбольных фанатах-хулиганах, основному фигуранту Илье Воловику назначено 10 лет лишения свободы, еще двое обвиняемых получили по 12 лет за наркотики, передает корреспондент Sputnik из зала суда в пятницу.

Источник: Sputnik.by

Задержали группу молодых людей летом 2016 года, после того как они в Минске в районе улицы Ангарской на автомашинах блокировали движение троллейбуса, разбили в нем стекла, а в салоне распылили слезоточивый газ. Дело суд рассматривал с начала февраля текущего года.

Пятерым молодым людям было предъявлено обвинение по ст. 339 УК (хулиганство), основному фигуранту — Воловику — по ч. 2 ст. 193 (организация либо руководство объединением, посягающим на личность и права граждан), еще один фигурант также обвинялся в хранении и распространении наркотиков.

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