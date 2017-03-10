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12:37 (мск), источник: Tengrinews

Юрию Паку сократили срок по амнистии

Срок наказания осужденного сокращен на пять месяцев 12 дней.

Источник: Tengrinews

Абайский районный суд удовлетворил представление АК 159/18 поселка Карабас о сокращении неотбытой части наказания в отношении осужденного Юрия Пака. Осужденному учителю сократили срок на пять месяцев 12 дней, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

«10 марта Абайским районным судом под председательством судьи Гульнары Михановой представление учреждения АК 159/18 поселка Карабас о сокращении неотбытой части наказания в отношении осужденного Пака Юрия Дмитриевича рассмотрено и удовлетворено. Осужденному Паку Юрию Дмитриевичу неотбытая часть наказания сокращена на ¼ часть, то есть на пять месяцев 12 дней со дня введения в действие закона «Об амнистии», — сообщили в суде.

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Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано либо опротестовано в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Напомним, 3 октября 2016 года карагандинский учитель физики Юрий Пак был приговорен к двум годам колонии по обвинению в лжетерроризме. По версии следствия, 14 апреля 2015 года педагог, находясь на рабочем месте, позвонил на номер 102 и сообщил о взрывном устройстве в ЦУМе. Сигнал о готовящемся теракте в итоге не подтвердился. 29 декабря прошлого года апелляционная коллегия оставила без изменения решение суда первой инстанции. Родственники осужденного обратились в Абайский районный суд, чтобы воспользоваться правом на сокращение оставшегося срока наказания на ¼ часть. 9 марта текущего года родные осужденного опубликовали результаты независимой фоноскопической экспертизы, которую сделали в Ростовском центре судебных экспертиз в России.

Согласно заключению экспертов, голос «злоумышленника» не принадлежит Паку. Также адвокат семьи обратился с заявлением в Карагандинский областной суд с требованиями пересмотреть уголовное дело по вновь открывшимся обстоятельствам.

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