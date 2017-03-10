Юрию Паку сократили срок по амнистии
Срок наказания осужденного сокращен на пять месяцев 12 дней.
Срок наказания осужденного сокращен на пять месяцев 12 дней.
Абайский районный суд удовлетворил представление АК 159/18 поселка Карабас о сокращении неотбытой части наказания в отношении осужденного Юрия Пака. Осужденному учителю сократили срок на пять месяцев 12 дней, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
«10 марта Абайским районным судом под председательством судьи Гульнары Михановой представление учреждения АК 159/18 поселка Карабас о сокращении неотбытой части наказания в отношении осужденного Пака Юрия Дмитриевича рассмотрено и удовлетворено. Осужденному Паку Юрию Дмитриевичу неотбытая часть наказания сокращена на ¼ часть, то есть на пять месяцев 12 дней со дня введения в действие закона «Об амнистии», — сообщили в суде.
Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано либо опротестовано в течение 15 суток со дня его провозглашения.
Напомним, 3 октября 2016 года карагандинский учитель физики Юрий Пак был приговорен к двум годам колонии по обвинению в лжетерроризме. По версии следствия, 14 апреля 2015 года педагог, находясь на рабочем месте, позвонил на номер 102 и сообщил о взрывном устройстве в ЦУМе. Сигнал о готовящемся теракте в итоге не подтвердился. 29 декабря прошлого года апелляционная коллегия оставила без изменения решение суда первой инстанции. Родственники осужденного обратились в Абайский районный суд, чтобы воспользоваться правом на сокращение оставшегося срока наказания на ¼ часть. 9 марта текущего года родные осужденного опубликовали результаты независимой фоноскопической экспертизы, которую сделали в Ростовском центре судебных экспертиз в России.
Согласно заключению экспертов, голос «злоумышленника» не принадлежит Паку. Также адвокат семьи обратился с заявлением в Карагандинский областной суд с требованиями пересмотреть уголовное дело по вновь открывшимся обстоятельствам.