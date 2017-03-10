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13:41 (мск), источник: Фонтанка

Суд взыскал с петербуржца 2 млн за сбитую насмерть выпускницу

В Петербурге с третьего раза признали виновным водителя, сбившего выпускниц.

Источник: Reuters

Владислав Кондратьев должен выплатить 2 млн рублей. От наказания он освобожден по амнистии.

Как стало известно «Фонтанке», сегодня, 10 марта, в Василеостровском суде закончился третий процесс по делу о сбитых на набережной Лейтенанта Шмидта девушках. Они шли на школьный выпускной в июне 2012-го и попали под машину. Одна умерла, другая получила повреждения.

Впервые Владислав Кондратьев был оправдан в июне 2013-го судьей Анатолием Ковиным. Он не нашел достаточных доказательств того, что водитель мог предотвратить столкновение. Приговор отменила вышестоящая инстанция.

В декабре 2014-го дело оправданием закончил еще один судья Василеостровского суда — Юрий Гершевский. В марте 2016-го приговор отменил президиум Санкт-Петербургского горсуда и направил на третье рассмотрение.

Судьи-мужчины в Василеостровском закончились, и дело поступило судье Виктории Волковой. Она признала Кондратьева виновным, приговорила к двум годам колонии-поселения, но освободила от наказания в связи с амнистией. Также удовлетворен иск потерпевших о компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей.

Комментарии
1
Владимир Пономаренко
М-да, перед законом все равны, но некоторые равнее других.
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