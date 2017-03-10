Суд взыскал с петербуржца 2 млн за сбитую насмерть выпускницу

Владислав Кондратьев должен выплатить 2 млн рублей. От наказания он освобожден по амнистии.

Как стало известно «Фонтанке», сегодня, 10 марта, в Василеостровском суде закончился третий процесс по делу о сбитых на набережной Лейтенанта Шмидта девушках. Они шли на школьный выпускной в июне 2012-го и попали под машину. Одна умерла, другая получила повреждения.

Впервые Владислав Кондратьев был оправдан в июне 2013-го судьей Анатолием Ковиным. Он не нашел достаточных доказательств того, что водитель мог предотвратить столкновение. Приговор отменила вышестоящая инстанция.

В декабре 2014-го дело оправданием закончил еще один судья Василеостровского суда — Юрий Гершевский. В марте 2016-го приговор отменил президиум Санкт-Петербургского горсуда и направил на третье рассмотрение.