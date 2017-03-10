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12:49 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске мужчина угнал маршрутку на заправке, чтобы уехать домой

В Иркутске задержали угонщика маршрутных такси.

В Иркутске задержали угонщика маршрутных такси. Как 10 марта 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в течение последних двух недель двое иркутян обратились в полицию по поводу угона их транспортных средств. Одним из потерпевших оказался иркутский водитель маршрутки, который сообщил сотрудникам полиции, что 2 марта он отлучился в магазин в микрорайоне Первомайский разменять деньги, при этом оставил авто с ключами в зажигании. Вернувшись, он обнаружил, что машину угнали. Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки нашли пропажу — автомобиль без водителя находилась в поселке Маркова Иркутского района. В настоящее время отделом полиции № 3 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» приняты меры, направленные на установление личности угонщика.

Ранее 27 февраля в полицию обратился другой маршрутчик. По его словам, автомобиль марки «Газель» угнали с автозаправки на улице Маяковского. Оперативники уголовного розыска отдела полиции № 1 МУ МВД России «Иркутское» по горячим следам отыскали автомобиль у гаражного кооператива по бульвару Рябикова.

После проверок показаний очевидцев и записей с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили фоторобот угонщика. В дальнейшем сыщики по приметам задержали 25-летнего жителя Шелехова, который ранее судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. По версии полицейских, пользуясь невнимательностью водителя, мужчина угнал автомобиль, чтобы уехать домой.

Органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное завладение автомобилем без цели хищения).

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