В Иркутске мужчина угнал маршрутку на заправке, чтобы уехать домой
В Иркутске задержали угонщика маршрутных такси.
В Иркутске задержали угонщика маршрутных такси.
В Иркутске задержали угонщика маршрутных такси. Как 10 марта 2017 года сообщила
Ранее 27 февраля в полицию обратился другой маршрутчик. По его словам, автомобиль марки «Газель» угнали с автозаправки на улице Маяковского. Оперативники уголовного розыска отдела полиции № 1 МУ МВД России «Иркутское» по горячим следам отыскали автомобиль у гаражного кооператива по бульвару Рябикова.
После проверок показаний очевидцев и записей с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили фоторобот угонщика. В дальнейшем сыщики по приметам задержали 25-летнего жителя Шелехова, который ранее судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. По версии полицейских, пользуясь невнимательностью водителя, мужчина угнал автомобиль, чтобы уехать домой.
Органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное завладение автомобилем без цели хищения).