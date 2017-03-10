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12:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Тайшете осудят хирурга, по вине которого погибла 58-летняя пациентка

В Тайшете будут судить врача-хирурга, по вине которого погибла 58-летняя женщина.

В Тайшете будут судить врача-хирурга, по вине которого погибла 58-летняя женщина. Как 10 марта 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, завершено расследование уголовного дела в отношении врача-хирурга, заведующего операционным отделением Тайшетской районной больницы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, в начале августа 2015 года в больницу поступила 58-летняя женщина. При обследовании ей был выставлен диагноз «Острый калькулезный холецистит» и назначено плановое оперативное вмешательство. Во время операции врач-хирург повредил пациентке вену, что повлекло кровотечение. Врачебная ошибка была исправлена другим хирургом, после чего операция продолжилась. Однако через несколько дней в связи с ухудшением самочувствия женщина была госпитализирована в Иркутскую областную клиническую больницу, где через три месяца скончалась.

В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. За совершение преступления мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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