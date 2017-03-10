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15:53 (мск), источник: Калининград.Ru

Прокуратура: Предприятие Балтфлота задолжало работникам 50 млн рублей

Военная прокуратура Балтфлота выявила задержки зарплаты на одном из предприятий.

Источник: Калининград.Ru

Ведомство установило, что в обособленном подразделении «Калининградское» акционерного общества «Главное управление жилищного хозяйства» три месяца не рассчитывались с работникам и уволенными людьми. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

В отношении юрлица возбудили дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ — «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». Директору обособленного подразделения «Калининградское» внесли представление, в котором потребовали незамедлительно устранить нарушения закона.

После этого предприятие полностью погасило перед сотрудниками задолженность в размере 50,2 млн рублей. «В результате принятых мер восстановлены права 3422 работников», — отметили в ведомстве.

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