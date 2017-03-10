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14:03 (мск), источник: НИА Самара

Родные братья в Самарской области с топором напали на соседа

Они отобрали у мужчины деньги.

В дежурную часть Отделения МВД России по Большечерниговскому району обратился за помощью житель поселка Глушицкий. Мужчина 1982 года рождения сообщил сотрудникам полиции, что двое соседей проникли в его квартиру, расположенную в одном из домов на улице Рабочей, и под угрозой топора отобрали у мужчины деньги.

По версии полицейских, преступление совершили местные жители 1959 и 1969 годов рождения. Подозреваемые, являющиеся родными братьями, ранее уже привлекались к ответственности за убийство и нарушение неприкосновенности жилища. Одному из подозреваемых по ходатайству органов предварительного следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбужденно уголовное дело о разбое, сообщает облМВД.

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