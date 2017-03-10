Полицейский застрелил напарника на посту в Кызылорде
Выстрел из табельного оружия был произведен в помещении постового на территории прокуратуры города Кызылорды.
Выстрел из табельного оружия был произведен в помещении постового на территории прокуратуры города Кызылорды.
АСТАНА, 10 мар — Sputnik. Сотрудник управления специализированной службы охраны застрелил коллегу во время дежурства на территории прокуратуры города Кызылорды, сообщили Sputnik Казахстан в
Трагический инцидент произошел днем 8 марта в помещении постового городской прокуратуры.
«Сотрудником управления специализированной службы охраны Кызылординской области из табельного пистолета был произведен выстрел, в результате чего получил ранение и скончался находившийся с ним в наряде полицейский», — проинформировали в полиции.
Подозреваемый взят под стражу.
Ведется досудебное расследование по статье «Убийство».