В Волгограде прокуратура добилась отмены УДО Дениса Землянского

Напомним, что решение об УДО было принято 18 января 2017 года.

Таким образом, сообщает ВДТВ со ссылкой на региональную прокуратуру, Землянский продолжит отбывать наказание в ФКУ КП-3 УФСИН России по Волгоградской области.

Напомним, судом было установлено, что в декабре 2010 года Землянский оформил беспроцентный займ самому себе на сумму 800 тысяч рублей. Средства якобы предназначались для социальных целей, на самом деле Землянский купил на них автомобиль супруге. Затем между фондом и супругой Землянского был заключен договор аренды автомобиля, по которому ежемесячно перечислялась арендная плата на сумму свыше 20 тысяч рублей, а машиной пользовался сам Землянский.

В мае 2011 года под эгидой благотворительности Землянский оформил вексели на сумму 5 миллионов 100 тысяч рублей и при помощи знакомого обналичил деньги и потратил их на строительство коттеджа.

В марте и мае 2013 года аналогичным образом Землянский «заработал» свыше 2,5 млн рублей, которые потратил на покупку строительных материалов, мебели.

В то время, пока Землянский занимался личным обогащением, в фонд обращались десятки реально нуждавшихся граждан. Однако они получали отказ.

Прокуратура настаивала на назначении Землянскому наказания в виде реального лишения свободы на 2 года с отбыванием в колонии-поселении. Центральный районный суд приговорил Землянского к условной мере и освободил от отбывания наказания по амнистии.

Прокуратура Центрального района Волгограда не согласилась со столь мягким наказанием и обжаловала приговор в апелляционном порядке. 26 февраля 2016 года Волгоградский областной суд с учетом мнения прокуратуры региона изменил приговор суда первой инстанции в отношении Землянского и назначил ему 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. С 25 марта 2016 года Землянский отбывает наказание в ФКУ КП-3 УФСИН России по Волгоградской области.

Оснований для смягчения вида наказания осужденному Землянскому прокуратура не усматривает.