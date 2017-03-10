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13:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский адвокат предстанет перед судом за подкуп следователя

Защитник действовал в интересах коммерсанта.

Ленинский районный суд рассмотрит дело адвоката, которого обвиняют в покушении на дачу взятки, сообщили в СУ СКР по региону в пятницу, 10 марта. Юрист пытался подкупить сотрудника Следственного комитета, передав ему деньги «с просьбой возбудить уголовное дело в интересах человека, которого он представляет». Адвокат собирался по просьбе клиента повлиять на бизнес-конфликт, пояснил журналисту РИА «Воронеж» Александр Медведев, руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону.

Следователь проводил проверку по заявлению одного из акционеров предприятия, занимающегося переработкой отходов бумаги и картона. Коммерсантпожаловался на действия партнеров по бизнесу, которые, по его мнению, фальсифицировали решение общего собрания акционеров. Бизнесмен просил возбудить уголовное дело. Чтобы дело в интересах бизнесмена все-таки появилось, его знакомый подключил к решению вопроса 29-летнего адвоката. Тот ранее работал следователем, и ему не составляло труда пообщаться с бывшим коллегой.

По версии следствия, в декабре 2016 года адвокат стал звонить следователю, заходил к нему, уговаривал «как следует поработать над материалом». Юрист обещал отблагодарить следователя, улучшить его благосостояние. О коррупционном предложении сотрудник Следственного комитета сообщил руководству. После заявления следователя силовики решили провести оперативно-розыскные мероприятия, которые завершились задержанием адвоката с поличным.

Адвокат договорился о встрече со следователем в воскресный день 25 декабря. Мужчины встретились у одного из запасных выходов торгово-развлекательного центра на улице Кольцовская. Во время беседы адвокат положил в пакет следователю деньги — 50 тыс. рублей, пообещав передать еще одну сумму позже. После этого адвоката задержали сотрудники регионального СК и УФСБ по Воронежской области.

— Во время следствия действия адвоката квалифицировали как покушение на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 291 УК РФ), так как тот не смог довести преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Он будет просить суд о рассмотрении дела в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей, — рассказал Александр Медведев.

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