Воронежский адвокат предстанет перед судом за подкуп следователя
Защитник действовал в интересах коммерсанта.
Защитник действовал в интересах коммерсанта.
Ленинский районный суд рассмотрит дело адвоката, которого обвиняют в покушении на дачу взятки, сообщили в СУ СКР по региону в пятницу, 10 марта. Юрист пытался подкупить сотрудника Следственного комитета, передав ему деньги «с просьбой возбудить уголовное дело в интересах человека, которого он представляет». Адвокат собирался по просьбе клиента повлиять на
Следователь проводил проверку по заявлению одного из акционеров предприятия, занимающегося переработкой отходов бумаги и картона. Коммерсантпожаловался на действия партнеров по бизнесу, которые, по его мнению, фальсифицировали решение общего собрания акционеров. Бизнесмен просил возбудить уголовное дело. Чтобы дело в интересах бизнесмена
По версии следствия, в декабре 2016 года адвокат стал звонить следователю, заходил к нему, уговаривал «как следует поработать над материалом». Юрист обещал отблагодарить следователя, улучшить его благосостояние. О коррупционном предложении сотрудник Следственного комитета сообщил руководству. После заявления следователя силовики решили провести
Адвокат договорился о встрече со следователем в воскресный день 25 декабря. Мужчины встретились у одного из запасных выходов
— Во время следствия действия адвоката квалифицировали как покушение на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 291 УК РФ), так как тот не смог довести преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Он будет просить суд о рассмотрении дела в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей, — рассказал Александр Медведев.