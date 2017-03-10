Уборщицу на воронежском вокзале сбил автозак УФСИН
Причины и обстоятельства ЧП выяснят следователи.
Причины и обстоятельства ЧП выяснят следователи.
Следователи озвучили подробности аварии на багажной платформе вокзала «Воронеж-1», в которой погибла 44-летняя сотрудница клининговой компании. Женщину сбил автозак областного управления федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщила
Авария произошла в 12:20 четверга, 9 марта. Житель Рамонского района сбил женщину, двигаясь по платформе на «КАМАЗе» задним ходом. Пострадавшая скончалась на месте.
Следователи начали доследственную проверку по факту ЧП. Они устанавливают причины и обстоятельства происшествия. По итогам проверки примут процессуальное решение.