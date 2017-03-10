Под Светлым обнаружили полигон черных копателей

Расследованием по этому факту сейчас занимается прокуратора и органы внутренних дел, на место выезжала съемочная группа.

Дороги к незаконному полигону черных янтарщиков практически нет. Найти это место сложно. Добраться сюда можно только на вездеходе. Огромное поле, словно в снарядных воронках, залитых водой, и в жидкой глауконитовой глине. Удручающая картина — копия настоящего лунного пейзажа.

Александр Христофоров, корреспондент:

— По скромным подсчетам, копатели янтаря уничтожили около 20 гектар плодородной земли и леса. А где в регионе появится следующий янтарный полигон, знают только злоумышленники. А эта земля уже не подлежит восстановлению.

Незаконный полигон по добыче янтаря находится на стыке Зеленоградского и Светловского городских округов. Эксплуатируют его злоумышленники явно не один месяц. Кругом следы янтарных копателей: разбросаны шланги от мотопомп, резиновые перчатки, черенки от лопат.

Максим Лукинов, заместитель прокурора г. Светлый:

— Будет проводится проверка по данному факту с привлечением соответствующих лиц. В том числе подключена полиция. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Наказание для нелегалов — штраф 5 тысяч рублей. Оплатили и снова за лопату. Потому как заработать они могут в несколько раз больше. И это только за один день.

Сейчас в Зеленоградском районе уже зарегистрировано 7 таких полигонов, а испорченной земли более 100 гектаров.