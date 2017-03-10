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13:14 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на проспекте Кирова иномарка влетела в столб: погиб пассажир

Полицейские Самары устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом, которое произошло в ночь на пятницу, 10 марта, в 1:25 на проспекте Кирова.

По данным ГИБДД, 21-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле», двигался со стороны улицы Ветлянской в направлении Береговой. Молодой человек превысил скорость, из-за чего машину занесло. Иномарка выехала на встречную полосу, а затем врезалась в световую опору.

В результате ДТП 20-летний пассажир легковушки, который находился на заднем сиденье справа, пристегнутый ремнем безопасности, от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель с травмами госпитализирован в медучреждение.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

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