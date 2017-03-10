В Самаре на проспекте Кирова иномарка влетела в столб: погиб пассажир
Полицейские Самары устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом, которое произошло в ночь на пятницу, 10 марта, в 1:25 на проспекте Кирова.
Полицейские Самары устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом, которое произошло в ночь на пятницу, 10 марта, в 1:25 на проспекте Кирова.
По данным ГИБДД, 21-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле», двигался со стороны улицы Ветлянской в направлении Береговой. Молодой человек превысил скорость,
В результате ДТП 20-летний пассажир легковушки, который находился на заднем сиденье справа, пристегнутый ремнем безопасности, от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель с травмами госпитализирован в медучреждение.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в