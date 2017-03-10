Двое полицейских погибли в ДТП на трассе Алматы — Бишкек

ДТП произошло 10 марта на трассе Алматы — Бишкек. По словам очевидцев, автомобиль полицейских «Нива» стоял сломанный на дороге. Пока неизвестно, был ли выставлен перед авто аварийный знак.

В ДТП в Алматы пострадали два человека

«Машина полицейских стояла сломанная, а по проспекту Райымбека на большой скорости двигался Suzuki Grand Vitara. Непонятно, что послужило причиной, но этот водитель Suzuki на полном ходу врезался в машину полиции», — рассказал очевидец происшествия.

От сильного удара автомобиль «Нива» сильно деформировался. Полицейские в этот момент находились в салоне авто, они погибли на месте. Водитель Suzuki Grand Vitara также пострадал, у него черепно-мозговая травма. От госпитализации мужчина отказался.

Расследованием ДТП занимаются сотрудники ДВД Алматинской области.