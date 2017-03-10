Во Львовской области вандалы повредили памятник Франко
Злоумышленники ночью отпилили запястья руки памятника, который находится в селе Лишня Дрогобычского района Львовской области.
Злоумышленники ночью отпилили запястья руки памятника, который находится в селе Лишня Дрогобычского района Львовской области.
КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Вандалы повредили памятник поэту Ивану Франко в одном из сел во Львовской области, передает в пятницу местное агентство ZIK.
«В селе Лишня Дрогобычского района Львовской области вандалы надругались над памятником Ивану Франко. Злоумышленники ночью отпилили запястья руки памятника», — говорится в сообщении.
По данным издания,
Ранее сообщалось, что во Львовской области вандалы частично разрушили памятник