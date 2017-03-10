Во Львовской области вандалы повредили памятник Франко

«В селе Лишня Дрогобычского района Львовской области вандалы надругались над памятником Ивану Франко. Злоумышленники ночью отпилили запястья руки памятника», — говорится в сообщении.

По данным издания, следственно-оперативная группа Дрогобычского отделения полиции начала расследование.