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13:58 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Во Львовской области вандалы повредили памятник Франко

Злоумышленники ночью отпилили запястья руки памятника, который находится в селе Лишня Дрогобычского района Львовской области. Следственно-оперативная группа начала расследование.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Вандалы повредили памятник поэту Ивану Франко в одном из сел во Львовской области, передает в пятницу местное агентство ZIK.

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«В селе Лишня Дрогобычского района Львовской области вандалы надругались над памятником Ивану Франко. Злоумышленники ночью отпилили запястья руки памятника», — говорится в сообщении.

По данным издания, следственно-оперативная группа Дрогобычского отделения полиции начала расследование.

Ранее сообщалось, что во Львовской области вандалы частично разрушили памятник полякам-жителям села Гута Пеняцкая, убитым во время Второй мировой войны. В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, что являвшийся частью мемориала крест разрушен. Также злоумышленники закрасили доски со списками имен в цвета национального украинского флага и флага УПА с надписью «СС».

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