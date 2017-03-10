Багдасарян приговорили к году исправительных работ за подделку больничного
По версии следствия, нарушительница для уклонения от обязательных работ приобрела поддельный листок нетрудоспособности.
По версии следствия, нарушительница для уклонения от обязательных работ приобрела поддельный листок нетрудоспособности.
Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — Мировой суд признал виновной и приговорил к году исправительных работа участницу «гонок» на «Гелендвагене» Мару Багдасарян по делу о подделке больничного листа.
Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что Багдасарян признала вину в использовании заведомо подложного документа (ч.3 ст. 327 УК РФ) и заявила ходатайство о рассмотрении ее дела в особом порядке, то есть без исследования доказательств.
В случае рассмотрения дела в особом порядке, согласно законодательству, при вынесении приговора назначается не более двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
Максимальным наказанием по инкриминируемому Багдасарян преступлению является арест на 6 месяцев. В качестве меры пресечения нарушительнице была избрана подписка о невыезде.
Поддельный больничный и гонки на «Гелендвагене».
По версии следствия, Багдасарян, будучи приговоренной к административному наказанию в виде обязательных работ, незаконно приобрела поддельный листок нетрудоспособности. Этот больничный, выданный на ее имя врачом одной из столичных поликлиник, она 8 февраля предъявила судебному
Обязательные работы были назначены Багдасарян в ходе рассмотрения в мировом участке 51 протокола об уклонении от исполнения административных наказаний (ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ) — неоплату штрафов за нарушение правил дорожного движения. По итогам рассмотрения, кроме 595 часов обязательных работ, Багдасарян были назначены два административных ареста на 10 и 14 дней и штрафы на общую сумму 183 тыс. рублей, которые она уже погасила.
10 января девушка приступила к выполнению обязанностей подсобного рабочего в государственном бюджетном учреждении «Жилищник» района Сокол.
Однако позднее мировой суд назначил Багдасарян административный арест на 15 суток за невыполнение обязательных работ. После отбытия наказания девушка вновь приступила к ним.
В настоящее время мировой суд рассматривает еще более 30 административных протоколов, он уже постановил взыскать с нарушительницы суммарно 201 тысячу рублей.
В мае 2016 года группа молодых людей, одним из которых оказался сын
Гагаринский суд столицы 28 мая 2016 года отправил Багдасарян под арест на 10 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции (ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ), Шамсуаров, его приятель Виктор Усков и сидевший за рулем Абдувахоб Маджидов получили по 15 суток ареста.
17 октября Гагаринский суд приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ, Маджидов был оправдан. Позже Мосгорсуд признал данное решение законным.