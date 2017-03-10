Экс-сотрудник ДПС потребовал у пьяного водителя взятку в 40 тысяч, сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.

Утром 1 июня 2016 года работник ДПС Дмитрий Наханович остановил на дороге автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Сотрудник Госавтоинспекции забрал у водителя удостоверение, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства и ключи от автомобиля. Наханович предложил не составлять протокол за денежное поощрение в 40 тысяч рублей. Взятку передать мужчины договорились через посредника.

«В целях гарантии получения требуемой взятки, Наханович не передал водителю изъятые документы и ключи от машины. Однако мужчина скрылся и не выполнил требование полицейского», — рассказали прокуроры.

Когда нарушитель скрылся, Наханович и его напарник Александр Марков составили протокол о административном правонарушении по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем ТС требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения). Они внесли в официальные документы заведомо ложные сведения, якобы подтверждающие совершенное правонарушение.

Полицейские подготовили протоколы об административном правонарушении и отстранении водителя от управления транспортным средством, о направлении на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения датированные 02.06.2016 .

После этого Наханович сдал указанный материал в административную практику полка ДПС.

Наханович обвиняется в совершении преступлений по ч.1 ст. 30, ч.3 ст. 290, ч.1 ст. 292 УК РФ (покушение на получение взятки в виде денег за незаконные бездействия и служебный подлог).

Обвинение также предъявлено Александру Маркову в совершении преступления по той же статье.

Уголовное дело рассмотрит по существу Кировский районный суд Новосибирска.