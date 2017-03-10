Под Волгоградом двое ограбили магазин и прогуляли деньги в бане
Преступление было совершено в поселке Суходол Среднеахтубинского района Волгоградской области в среду, 8 марта.
Преступление было совершено в поселке Суходол Среднеахтубинского района Волгоградской области в среду, 8 марта.
По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, в этот день в 15:55 неизвестные ворвались в торговую точку и, нанеся ножевые ранения 26-летнему продавцу, забрали выручку в размере 17 тысяч рублей и сотовый телефон, после этого скрылись. С заявлением об ограблении в полицию обратилась владелица магазина.
В ходе
«Подозреваемые сознались в содеянном, однако похищенное не вернули — сотовый телефон продали, а деньги потратили на развлечения в бане. В настоящее время оба задержанных арестованы», — констатировали ВДТВ в
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.