Под Волгоградом двое ограбили магазин и прогуляли деньги в бане

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, в этот день в 15:55 неизвестные ворвались в торговую точку и, нанеся ножевые ранения 26-летнему продавцу, забрали выручку в размере 17 тысяч рублей и сотовый телефон, после этого скрылись. С заявлением об ограблении в полицию обратилась владелица магазина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались 17-летний ранее судимый за угон и побои воспитанник детского дома и 27-летний неработающий местный житель.

«Подозреваемые сознались в содеянном, однако похищенное не вернули — сотовый телефон продали, а деньги потратили на развлечения в бане. В настоящее время оба задержанных арестованы», — констатировали ВДТВ в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.