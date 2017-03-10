В Волгограде маршрутка перевернулась на бок в результате ДТП

В районе 12 часов маршрутное такси № 15а столкнулось с иномаркой на улице Шумилова. В результате ДТП «ГАЗель» перевернулась на бок.

Как сообщают очевидцы, маршрутное такси ехало не по своему маршруту и, к счастью, оказалось пустым. Страшно представить, какие последствия могли быть у аварии, если бы в общественном транспорте находились пассажиры.

Информация о пострадавших и виновнике ДТП уточняется.