Глыба снега упала на коляску с младенцем в Новосибирске: его увезли на «скорой»
Инцидент произошел в 14 часов дня 10 марта во дворе дома по улице Пархоменко, 8. Снег с крыши дома упал на коляску, в которой находился 4-месячный ребенок, сообщает
Инцидент произошел в 14 часов дня 10 марта во дворе дома по улице Пархоменко, 8. Снег с крыши дома упал на коляску, в которой находился 4-месячный ребенок, сообщает
Глыба снега упала на коляску с младенцем в Новосибирске, его увезли на «скорой», сообщает
Инцидент произошел в 14 часов дня 10 марта во дворе дома по улице Пархоменко, 8. Снег с крыши дома упал на коляску, в которой находился 4-месячный ребенок. В тот момент с ребенком гуляла бабушка.
Женщина вызвала «скорую помощь», врачи увезли ребенка в больницу. По предварительной информации, ребенок получил
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа в составе следователей и