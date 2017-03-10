Глыба снега упала на коляску с младенцем в Новосибирске, его увезли на «скорой», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

Инцидент произошел в 14 часов дня 10 марта во дворе дома по улице Пархоменко, 8. Снег с крыши дома упал на коляску, в которой находился 4-месячный ребенок. В тот момент с ребенком гуляла бабушка.

Женщина вызвала «скорую помощь», врачи увезли ребенка в больницу. По предварительной информации, ребенок получил черепно-мозговую травму.