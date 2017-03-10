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14:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Глыба снега упала на коляску с младенцем в Новосибирске: его увезли на «скорой»

Инцидент произошел в 14 часов дня 10 марта во дворе дома по улице Пархоменко, 8. Снег с крыши дома упал на коляску, в которой находился 4-месячный ребенок, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

Источник: РИА "Новости"

Глыба снега упала на коляску с младенцем в Новосибирске, его увезли на «скорой», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

Инцидент произошел в 14 часов дня 10 марта во дворе дома по улице Пархоменко, 8. Снег с крыши дома упал на коляску, в которой находился 4-месячный ребенок. В тот момент с ребенком гуляла бабушка.

Женщина вызвала «скорую помощь», врачи увезли ребенка в больницу. По предварительной информации, ребенок получил черепно-мозговую травму.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа в составе следователей и следователей-криминалистов следственного управления», — пояснили следователи. .

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