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14:37 (мск), источник: Om1.ru

В поисках источника запаха газа на три завода в Советском округе Омска выехали следователи

Предполагается, что запах представляет собой природный газ с добавками, которые используются в промышленности.

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет по Омской области организовал доследственную проверку по сообщениям в СМИ о жалобах омичей на неприятный запах в городском воздухе.

Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области:

 — Предположительно, неприятный запах серы произошёл из-за загрязнения воздуха веществами, являющимися добавками к природному газу, используемыми в промышленном производстве.

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К настоящему моменту специалисты Росприроднадзора исследуют пробы воздуха. На три промышленных предприятия, расположенных в Советском округе, выехали следователи. Они будут устанавливать виновную в выбросах организацию и причины загрязнения. Какие предприятия подозревает следственный комитет, не сообщается.

Действиям работников предприятия, которое испортило в Омске воздух, будет дана правовая оценка по уголовной статье «Загрязнение атмосферы».

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