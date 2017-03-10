В поисках источника запаха газа на три завода в Советском округе Омска выехали следователи

— Предположительно, неприятный запах серы произошёл из-за загрязнения воздуха веществами, являющимися добавками к природному газу, используемыми в промышленном производстве.

Следственный комитет по Омской области организовал доследственную проверку по сообщениям в СМИ о жалобах омичей на неприятный запах в городском воздухе.

Правительство Омской области сообщило, что утечек газа на ОНПЗ не обнаружено

К настоящему моменту специалисты Росприроднадзора исследуют пробы воздуха. На три промышленных предприятия, расположенных в Советском округе, выехали следователи. Они будут устанавливать виновную в выбросах организацию и причины загрязнения. Какие предприятия подозревает следственный комитет, не сообщается.

Действиям работников предприятия, которое испортило в Омске воздух, будет дана правовая оценка по уголовной статье «Загрязнение атмосферы».