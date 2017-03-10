В поисках источника запаха газа на три завода в Советском округе Омска выехали следователи
Предполагается, что запах представляет собой природный газ с добавками, которые используются в промышленности.
Предполагается, что запах представляет собой природный газ с добавками, которые используются в промышленности.
Следственный комитет по Омской области организовал доследственную проверку по сообщениям в СМИ о жалобах омичей на неприятный запах в городском воздухе.
Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области:
— Предположительно, неприятный запах серы произошёл
К настоящему моменту специалисты Росприроднадзора исследуют пробы воздуха. На три промышленных предприятия, расположенных в Советском округе, выехали следователи. Они будут устанавливать виновную в выбросах организацию и причины загрязнения. Какие предприятия подозревает следственный комитет, не сообщается.
Действиям работников предприятия, которое испортило в Омске воздух, будет дана правовая оценка по уголовной статье «Загрязнение атмосферы».