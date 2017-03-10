Ростовский пенсионер, застреливший двух человек, страдает шизофренией

В середине мая прошлого года пенсионер 1949 года рождения, по версии следствия, устроил стрельбу из обреза в администрации Федоровского сельского поселения, в результате был ранен сотрудник администрации, а прибывший на вызов участковый — убит. Позже чиновник скончался в больнице. Уголовное дело возбудили по статьям «покушение на убийство», «незаконный оборот оружия и боеприпасов» и «посягательство на жизнь сотрудника полиции». Следователи вскоре после задержания пенсионера начали проводить психолого-психиатрическую экспертизу в отношении подозреваемого.

«В ходе расследования уголовного дела проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении, что лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой Ростовской области постановлением следователя направлены в Неклиновский районный суд для применения в отношении 68-летнего жителя села Федоровка принудительных мер медицинского характера», — пояснила Гагалаева.

Она добавила, что в данный момент завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего жителя села Федоровка Неклиновского района по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство); ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности); ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство лица, в связи с выполнением общественного долга); ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов); ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ); ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия).

По версии следствия, в мае 2016 года вооруженный самодельным обрезом винтовки «Мосина» пенсионер прибыл в здание администрации Федоровского сельского поселения Неклиновского района, где произвел выстрел в главного специалиста администрации сельского поселения. Сотрудник администрации был доставлен в больницу, где в тот же день скончался.

Находившийся в здании участковый предпринял попытку задержать стрелявшего, однако обвиняемый, как считают в СК, выстрелил и в него. В результате полученного огнестрельного ранения сотрудник полиции скончался на месте происшествия.

По версии следствия, после этого мужчина вышел из здания администрации и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан главой поселения на месте и передан сотрудникам правоохранительных органов.

Как ранее сообщал агентству источник в правоохранительных органах региона, следователи рассматривают версию, что пенсионер начал стрельбу, так как считал всех вокруг виновными в смерти своей жены. Он добавил, что жена подозреваемого умерла своей смертью, ничего подозрительного в этом не было.

По словам источника, пенсионер при жизни поставил себе памятник на кладбище рядом с могилой жены.