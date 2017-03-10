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14:10 (мск), источник: Крым Press

Евпаторийские оперативники раскрыли серию краж в городе

По подозрению в совершении ряда краж евпаторийские оперативники задержали ранее неоднократно судимую 38-летнюю жительницу города. У задержанной уже имелись судимости за грабежи, кражи, мошенничества и незаконный оборот наркотиков.

Полиции удалось доказать причастность гражданки к четырем кражам, совершенным с конца декабря 2016 года по март 2017 года. Подозреваемая, пользуясь невнимательностью потерпевших, тайно похищала личные вещи из сумок или карманов одежды. Всего своими преступными действиями задержанная причинила ущерб потерпевшим на общую сумму 37 тыс. рублей. По всем фактам следственным отделом ОМВД России по г. Евпатории возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 158, п."в, «г» ч.2 ст. 158 (кража, совершенная с причинением значительного ущерба, из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем) УК РФ, — сообщили в МВД по РК. Кроме того, при проведении личного досмотра у подозреваемой сотрудники полиции обнаружили и изъяли газетный сверток с веществом растительного происхождения. Согласно заключению эксперта, вещество массой 15,5 грамма является наркотическим средством — каннабис (марихуана).

По данному факту отделом дознания ОМВД России по г. Евпатории возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 (незаконное хранение, перевозка наркотических средств) УК РФ, — уточнили в пресс-службе полиции. Согласно действующему законодательству, гражданке может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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