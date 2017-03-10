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14:01 (мск), источник: 365info.kz

Казахстанец попал под суд за комментарий о полицейском в соцсети

29-летний житель села Прапорщиково Глубоковского района ВКО наказан за оскорбление представителя власти в соцсети.

Источник: 365info.kz

Согласно материалам дела, мужчина оставил оскорбительный комментарий под опубликованной в соцсети фотографией. Снимок был сделан другим сельчанином, он запечатлел патрульного полицейского рядом со служебным автомобилем. Фото было выложено в одном из сообществ, посвященных Усть-Каменогорску, сообщает yk-news.kz.

Суд приговорил комментатора к штрафу в 100 МРП, что составляет 226 900 тенге. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в законном порядке.

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