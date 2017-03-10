В МИД рассказали о задержании в Ливии судна с россиянами

По ее данным, инцидент произошел 5 марта. «По поступающей информации, 5 марта береговой охраной западно-ливийского города Завия в прибрежных водах Ливии был задержан и далее отконвоирован в порт Триполи российский сухогруз «Мерле», — заявила Захарова.

Как сообщало 8 марта издание Libya Observe, в воскресенье, 5 марта, береговая охрана Ливии задержала российское судно около восточного побережья страны. По данным издания, судно направлялось в ливийский порт Зувара, чтобы доставить металлолом из Турции. Libya Observe отмечает, что торговля этим материалом незаконна в Ливии. Семеро членов экипажа были арестованы на борту судна.

Захарова отметила, что судно принадлежит петербургской фирме MT group.



Официальный представитель российского МИД заявила, что посольство России в Ливии выясняет обстоятельства случившегося. Захарова подчеркнула, что будут приняты все меры для скорейшего урегулирования «возникшей кризисной ситуации».