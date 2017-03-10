Пара из Петербурга получила условный срок за кражу 172 шоколадок

В Петербурге осудили пару, укравшую из магазина 172 плитки шоколада, передает пресс-служба городской прокуратуры. Сообщники отделались условным сроком.

По версии следствия, Никита Сазонов и Александра Боброва в первое посещение супермаркета «Пятерочка» на Васильевском острове незаметно вынесли из магазина 96 плиток шоколада на общую сумму более 5 тысяч рублей.

Через некоторое время они вернулись в супермаркет и взяли еще 76 шоколадок на 4 тысячи рублей. На выходе из магазина грабителей заметил один сотрудников. Он потребовал вернуть товар на полки, однако молодые люди достали пистолет, трижды ударили мужчину по голове и скрылись. Позже сладкоежек задержала полиция.

За кражу и хулиганство молодого человека приговорили в 2 годам и 2 месяцам лишения свободы условно, а его подельницу — к 2 годам условно.