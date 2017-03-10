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14:33 (мск), источник: РИА Крым

В Ялте на «зебре» иномарка сбила двоих детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости (Крым). Авария с участием двух несовершеннолетних пешеходов произошла накануне утром в Ялте. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Крым, дети переходили дорогу по пешеходному переходу.

«40-летний водитель автомобиля Ford Escort, двигаясь по автодороге со стороны Ялты в направлении Симферополя, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля», — рассказали в ГИБДД.

В аварии 15-летний пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины правого колена. У 9-летнего пешехода врачи диагностировали закрытый перелом правой ключицы, ушибы и ссадины правого колена.

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