В Ялте на «зебре» иномарка сбила двоих детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости (Крым). Авария с участием двух несовершеннолетних пешеходов произошла накануне утром в Ялте. Как сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости (Крым). Авария с участием двух несовершеннолетних пешеходов произошла накануне утром в Ялте. Как сообщили в
«40-летний водитель автомобиля Ford Escort, двигаясь по автодороге со стороны Ялты в направлении Симферополя, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля», — рассказали в ГИБДД.
В аварии 15-летний пешеход получил закрытую