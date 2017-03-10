Нижегородский подросток подозревается в покушении на убийство жившего на две семьи отца

Следователи полагают, что подозреваемый 16-летний юноша совершил это преступление вечером 7 марта, находясь у себя дома в квартире дома по ул. Бонч-Бруевича в Приокском районе.

В этот вечер подросток, его 63-летний отец и мать находились дома. Внезапно юноша забежал в комнату, где находился потерпевший, и стал наносить ему ножевые ранения в шею и область грудной клетки. На крики прибежала мать и попыталась оттащить сына от отца.

Мужчина, тем временем, выбежал в подъезд. Подросток побежал за ним, и, догнав, еще несколько раз ударил ножом, но в это время на лестничную клетку из-за шума выбежали соседи, которые и защитили мужчину от дальнейших нападений. Сейчас он находится в больнице, медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

В настоящее время следователи выяснили, что в семье, где произошла трагедия, часто происходили ссоры, отец избивал мать и детей. Недавно стало известно, что отец жил на две семьи, что и послужило причиной нападения подростка на мужчину.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Вину в совершенном преступлении он признал частично, ссылаясь на то, что недостаточно помнит события, произошедшие в этот день.