Пожар в колонии № 27 в Вихоревке Иркутской области мог произойти из-за ветхости проводки
Прокуратура провела проверку по факту возгорания.
Прокуратура провела проверку по факту возгорания.
Причиной пожара в исправительной колонии № 27 в Вихоревке Братского района Иркутской области могла стать ветхость электропроводки. Братская прокуратура по надзору за соблюдением законов внесла представление по результатам проверки. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
«В результате стихии здание было полностью уничтожено, оплачиваемой работы лишились 29 осужденных», — отметили в
Напомним, исправительная колония № 27 горела 1 марта. В тушении было задействовано 13 пожарных расчетов. Погибших и пострадавших нет. Все осужденные, которые находились на опасном расстоянии от возгорания, были экстренно эвакуированы.