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16:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пожар в колонии № 27 в Вихоревке Иркутской области мог произойти из-за ветхости проводки

Прокуратура провела проверку по факту возгорания.

Причиной пожара в исправительной колонии № 27 в Вихоревке Братского района Иркутской области могла стать ветхость электропроводки. Братская прокуратура по надзору за соблюдением законов внесла представление по результатам проверки. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе надзорного органа региона.

«В результате стихии здание было полностью уничтожено, оплачиваемой работы лишились 29 осужденных», — отметили в пресс-службе.

Напомним, исправительная колония № 27 горела 1 марта. В тушении было задействовано 13 пожарных расчетов. Погибших и пострадавших нет. Все осужденные, которые находились на опасном расстоянии от возгорания, были экстренно эвакуированы.

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