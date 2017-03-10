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14:32 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Средний Урал захлестнула волна энергоаварий

Из-за повреждения сетей сторонними лицами.

Источник: УралИнформБюро

В Свердловской области участились случаи нарушения электроснабжения по вине сторонних лиц. Только за эту неделю в регионе зафиксировано несколько фактов повреждения линий электропередачи строительной техникой из-за проведения работ, не согласованных со специалистами ОАО «МРСК Урала».

Так, на территории СНТ «Алые паруса» Белоярского городского округа произошел обрыв линии электропередачи 110 кВ «Ново-Свердловская ТЭЦ — Глубокая». Кабель повредил манипулятор во время разгрузочных работ. Без света остались порядка 4 тысяч человек, проживающих в посёлках Растущий, Прохладный, Косулино и Большой Исток. Аварийно-восстановительные бригады филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» оперативно возобновили подачу электроэнергии жителям по резервным схемам. Но для окончательного восстановления работоспособности линии энергетикам потребовалось трудиться всю ночь 8 марта.

9 марта в Екатеринбурге на территории ЖК «Мичуринский» также из-за не согласованных с энергетиками строительных работ произошло повреждение кабельной линии электропередачи 20 кВ АО «ЕЭСК». Для локализации повреждения и полного возобновления подачи электроэнергии по резервным схемам энергетикам потребовалось порядка двух часов. Сегодня специалисты компании проводят ремонтные работы на поврежденном объекте.

Также вчера на пересечении линии электропередачи 110 кВ «Рудянка — Школьная» с автодорогой Екатеринбург — Серов большегрузная техника задела провод энергообъекта. К отключениям это не привело, но на линии было зафиксировано короткое замыкание через кузов машины на землю.

По счастливой случайности в этих инцидентах обошлось без жертв, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ОАО «МРСК Урала». Сейчас энергетики совместно с правоохранительными органами выясняют, кому принадлежала строительная техника.

Стоит добавить, что на территории РФ действуют так называемые охранные зоны, где запрещены какие-либо работы без согласования с энергетиками. Так, для воздушных линий электропередачи классом напряжения 35 кВ минимально допустимое расстояние по обе стороны ЛЭП (от проекции на землю крайних проводов) составляет 15 метров, для воздушных линий 110 кВ — 20 метров, для 220 кВ — 25 метров.

Нарушение правил охранных зон влечет за собой серьезную опасность для здоровья и жизни людей, а также может нанести серьезный урон электроснабжению населения и социально значимых объектов.

Лица, виновные в нарушении требований правил охранных зон ЛЭП, привлекаются к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

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