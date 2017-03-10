Средний Урал захлестнула волна энергоаварий

В Свердловской области участились случаи нарушения электроснабжения по вине сторонних лиц. Только за эту неделю в регионе зафиксировано несколько фактов повреждения линий электропередачи строительной техникой
Так, на территории СНТ «Алые паруса» Белоярского городского округа произошел обрыв линии электропередачи 110 кВ «Ново-Свердловская ТЭЦ — Глубокая». Кабель повредил манипулятор во время разгрузочных работ. Без света остались порядка 4 тысяч человек, проживающих в посёлках Растущий, Прохладный, Косулино и Большой Исток.
9 марта в Екатеринбурге на территории ЖК «Мичуринский» также
Также вчера на пересечении линии электропередачи 110 кВ «Рудянка — Школьная» с автодорогой Екатеринбург — Серов большегрузная техника задела провод энергообъекта. К отключениям это не привело, но на линии было зафиксировано короткое замыкание через кузов машины на землю.
По счастливой случайности в этих инцидентах обошлось без жертв, сообщили «Уралинформбюро» в
Стоит добавить, что на территории РФ действуют так называемые охранные зоны, где запрещены
Нарушение правил охранных зон влечет за собой серьезную опасность для здоровья и жизни людей, а также может нанести серьезный урон электроснабжению населения и социально значимых объектов.
Лица, виновные в нарушении требований правил охранных зон ЛЭП, привлекаются к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.