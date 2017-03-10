Экс-чиновник из Златоуста пойдет под суд за махинации с землей

По версии следствия, администрацией Златоустовского городского округа в 2014 году на территории города Златоуст коммерческой организации был предоставлен в аренду земельный участок площадью 2000 квадратных метров с разрешенным видом использования — «для организации отдыха населения».

«В 2016 году Крючко без согласования с главой округа издал распоряжение о продаже указанного земельного участка коммерческой организации с изменением вида разрешенного использования — “для строительства объектов для организации отдыха населения”, чем причинил ущерб муниципалитету в сумме более 588 тысяч рублей», — сообщает СУ СКР региона.

Судьбу чиновника решит суд.