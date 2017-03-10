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14:24 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы на прогулке нашли мину возле сквера «Дубрава»

Боеприпас времен Великой Отечественной войны уничтожили на полигоне «Погоново».

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы во время прогулки нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны в лесополосе возле сквера «Дубрава», сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МЧС по региону в пятницу, 10 марта. Боеприпас уничтожили на полигоне «Погоново» в Хохольском районе.

Мину калибром 82 мм обнаружили у дома № 98 на Московском проспекте в четверг, 9 марта, уточнили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Воронежа. Боеприпас изъяли в 14:30, а уничтожили в 16:30.

Спасатели напомнили жителям, что нельзя прикасаться к найденным боеприпасам, закапывать их в землю или бросать в воду. Желательно запомнить место обнаружения снаряда и по возможности установить предупредительные знаки. О находке следует сообщить в службу спасения по телефонам «112» (с мобильных), «101» (с мобильных и городских) или телефону доверия МЧС 8 (473)277 99 00.

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