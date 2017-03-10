Воронежцы на прогулке нашли мину возле сквера «Дубрава»
Боеприпас времен Великой Отечественной войны уничтожили на полигоне «Погоново».
Боеприпас времен Великой Отечественной войны уничтожили на полигоне «Погоново».
Воронежцы во время прогулки нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны в лесополосе возле сквера «Дубрава», сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Мину калибром 82 мм обнаружили у дома № 98 на Московском проспекте в четверг, 9 марта, уточнили в
Спасатели напомнили жителям, что нельзя прикасаться к найденным боеприпасам, закапывать их в землю или бросать в воду. Желательно запомнить место обнаружения снаряда и по возможности установить предупредительные знаки. О находке следует сообщить в службу спасения по телефонам «112» (с мобильных), «101» (с мобильных и городских) или телефону доверия МЧС 8 (473)277 99 00.