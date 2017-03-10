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14:50 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пропавшая в Бахрейне модель из Екатеринбурга могла попасть в рабство

В Саудовской Аравии.

Источник: УралИнформБюро

Пропавшая в Бахрейне 21-летняя модель из Екатеринбурга Мария Сазонова могла попасть в рабство. Об этом «Уралинформбюро» рассказал источник в арабских странах.

«Бахрейн — это вроде ночного клуба для Саудовской Аравии. Все едут туда тусить и снимать телок. А потом забирают оттуда девушек к себе в рабство», — поделился араб.

По словам друзей Марии, она работала в Бахрейне не барменом, как рассказывала матери, а занималась эскортом. «До этого она занималась эскортом в Екатеринбурге, Москве, ездила с этой же целью в Дубаи», — рассказали «Уралинформбюро» знакомые девушки.

Стоит напомнить, что студентка УрФУ уехала в Бахрейн якобы для того, чтобы заработать на новый iPhone. Она регулярно выходила на связь с матерью. В последний раз девушка общалась с другом 7 марта. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

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