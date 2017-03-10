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14:58 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе «знахарки» украли деньги у пенсионерки и оставили конфетку

В Уфе пенсионерку обокрали «знахарки», которые обещали снять с нее порчу. Но, как оказалось впоследствии, лжецелительницы способны только на обман, как сообщает пресс-служба МВД по РБ.

По материалам дела, накануне к пенсионерке домой постучались женщины цыганской национальности. Когда пожилая дама открыла дверь, они рассказали ей, что могут быстро избавить от любого недуга. Доверчивая пенсионерка решила впустить улыбчивых «знахарок» к себе в дом. Там лжецелительницы рассказали, что вылечить уфимку от всех болезней можно, если собрать в платок все деньги и драгоценности, а затем все спрятать в шкаф.

Послушная женщина сделала все так, как ей сказали злоумышленники. После проведенного ритуала «колдуньи» удалились, а женщина обнаружила, что в шкафу вместо всего накопленного лежит конфетка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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