В Уфе «знахарки» украли деньги у пенсионерки и оставили конфетку

По материалам дела, накануне к пенсионерке домой постучались женщины цыганской национальности. Когда пожилая дама открыла дверь, они рассказали ей, что могут быстро избавить от любого недуга. Доверчивая пенсионерка решила впустить улыбчивых «знахарок» к себе в дом. Там лжецелительницы рассказали, что вылечить уфимку от всех болезней можно, если собрать в платок все деньги и драгоценности, а затем все спрятать в шкаф.

Послушная женщина сделала все так, как ей сказали злоумышленники. После проведенного ритуала «колдуньи» удалились, а женщина обнаружила, что в шкафу вместо всего накопленного лежит конфетка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».