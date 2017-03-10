Воронежец сломал ногу сильно шумевшему соседу
Полиция задержала 44-летнего мужчину, подозреваемого в избиении своего соседа. Об этом сообщили в ГУВД.
Полиция задержала 44-летнего мужчину, подозреваемого в избиении своего соседа. Об этом сообщили в ГУВД.
Как пояснили в полиции, в конце марта минувшего года в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации 46-летнего мужчины, у которого был закрытый перелом большой берцовой кости правой голени со смещением.
Полиция приступила к расследованию. Удалось установить, что в квартире одной из многоэтажек на Московском проспекте произошла стычка между соседями. Злоумышленник, зайдя в квартиру потерпевшему, начал возмущаться тем, что из квартиры доносится громкий шум. В
Личность подозреваемого установили и мужчину задержали. В участке он сознался в содеянном. Как пояснили в полиции, экспертиза показала, что травмы, нанесенные 46-летнему мужчине, классифицируются как тяжкий вред здоровью.
— В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленного причинения тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91