Воронежец сломал ногу сильно шумевшему соседу

Как пояснили в полиции, в конце марта минувшего года в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации 46-летнего мужчины, у которого был закрытый перелом большой берцовой кости правой голени со смещением.

Полиция приступила к расследованию. Удалось установить, что в квартире одной из многоэтажек на Московском проспекте произошла стычка между соседями. Злоумышленник, зайдя в квартиру потерпевшему, начал возмущаться тем, что из квартиры доносится громкий шум. В какой-то момент ссора переросла в стычку — злоумышленник избил соседа.

Личность подозреваемого установили и мужчину задержали. В участке он сознался в содеянном. Как пояснили в полиции, экспертиза показала, что травмы, нанесенные 46-летнему мужчине, классифицируются как тяжкий вред здоровью.