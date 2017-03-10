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15:43 (мск), источник: 36on.ru

Воронежец сломал ногу сильно шумевшему соседу

Полиция задержала 44-летнего мужчину, подозреваемого в избиении своего соседа. Об этом сообщили в ГУВД.

Как пояснили в полиции, в конце марта минувшего года в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации 46-летнего мужчины, у которого был закрытый перелом большой берцовой кости правой голени со смещением.

Полиция приступила к расследованию. Удалось установить, что в квартире одной из многоэтажек на Московском проспекте произошла стычка между соседями. Злоумышленник, зайдя в квартиру потерпевшему, начал возмущаться тем, что из квартиры доносится громкий шум. В какой-то момент ссора переросла в стычку — злоумышленник избил соседа.

Личность подозреваемого установили и мужчину задержали. В участке он сознался в содеянном. Как пояснили в полиции, экспертиза показала, что травмы, нанесенные 46-летнему мужчине, классифицируются как тяжкий вред здоровью.

— В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленного причинения тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и находится в изоляторе временного содержания, — подчеркнули в ГУВД.

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